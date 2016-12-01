ضبط عامل بحوزته بندقية و31 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالشرقية

ألقى ضباط مباحث منشأة أبوعمر بالشرقية، اليوم الخميس، بإشراف اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائي، القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من الهيروين وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة برئاسة المستشار محمد الديب رئيس نيابة الحسينية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سامي الحسينى، مأمور مركز شرطة منشأة أبوعمر، بضبط " محمد ال م" وشهرته محمد أبوهزي 38 سنة عاطل، بحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات و31 تذكرة هيروين ومبلغ مالى، أثناء قيادته دراجة بخارية، وتبين أنه سبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة بمركز صان الحجر وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.