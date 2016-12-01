أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط عامل بحوزته بندقية و31 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالشرقية

Google+ Print
ضبط عامل بحوزته بندقية و31 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالشرقية ضبط عامل بحوزته بندقية و31 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالشرقية

الخميس، 01 ديسمبر 2016 04:16 م

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث منشأة أبوعمر بالشرقية، اليوم الخميس، بإشراف اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائي، القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من الهيروين وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة برئاسة المستشار محمد الديب رئيس نيابة الحسينية.

 

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سامي الحسينى، مأمور مركز شرطة منشأة أبوعمر، بضبط " محمد ال م" وشهرته محمد أبوهزي 38 سنة عاطل، بحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات و31 تذكرة هيروين ومبلغ مالى، أثناء قيادته دراجة بخارية، وتبين أنه سبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة بمركز صان الحجر وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365