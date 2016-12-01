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يلدريم: تركيا قد تجري استفتاء على تعديلات دستورية بداية 2017

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يلدريم: تركيا قد تجري استفتاء على تعديلات دستورية بداية 2017 يلدريم: تركيا قد تجري استفتاء على تعديلات دستورية بداية 2017

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم (أرشيف)

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الخميس إن تركيا قد تجري استفتاء على تعديلات دستورية تشمل تطبيق نظام رئاسي في بداية صيف العام القادم.

وبحسب رويترز قال يلدريم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم المعارضة القومية دولت بهجلي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط لطرح التعديل الدستوري المقترح على البرلمان الأسبوع القادم. وأضاف أن التغييرات ستسمح للرئيس بالاحتفاظ بعلاقاته مع الحزب الذي ينتمي له.

ويسعى إردوغان منذ فترة طويلة إلى تعديلات دستورية لتعزيز ما كان فيما سبق منصبا شرفيا إلى حد بعيد. ولتحقيق الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء استفتاء على الأمر يحتاج الحزب الحاكم لدعم حزب الحركة القومية.

 

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