يلدريم: تركيا قد تجري استفتاء على تعديلات دستورية بداية 2017

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الخميس إن تركيا قد تجري استفتاء على تعديلات دستورية تشمل تطبيق نظام رئاسي في بداية صيف العام القادم.

وبحسب رويترز قال يلدريم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم المعارضة القومية دولت بهجلي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط لطرح التعديل الدستوري المقترح على البرلمان الأسبوع القادم. وأضاف أن التغييرات ستسمح للرئيس بالاحتفاظ بعلاقاته مع الحزب الذي ينتمي له.

ويسعى إردوغان منذ فترة طويلة إلى تعديلات دستورية لتعزيز ما كان فيما سبق منصبا شرفيا إلى حد بعيد. ولتحقيق الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء استفتاء على الأمر يحتاج الحزب الحاكم لدعم حزب الحركة القومية.