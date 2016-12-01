لإدانته بالرشوة..النيابة الإدارية تبعد مأمور منفذ جمارك سفاجا عن العمل الجماهيري

مراسل ONA

قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، توقيع جزاء تأديبي على مأمور منفذ جمارك بسفاجا، بعد ثبوت تورطه في قضية الحصول على رشوة مالية، من أحد المواطنين الوافدين من الخارج، مقابل إثبات تواريخ مغلوطة في الدفاتر الرسمية، لموعد دخول شحنة من الخارج.

وتمثل الجزاء التأديبي في إبعاد مأمور منفذ جمارك بسفاجا “أ.م” عن أي اعمال مالية أو تتعلق بالتعامل مع الجمهور، وخصم أجر 60 يوماً من راتبه، وكذلك توجيه إنذار لمدير إدارة المنافذ بجمارك سفاجا “ح.ع”، لتستره على الواقعة.

وبدأت وقائع القضية عندما أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق العاجل بشأن واقعة طلب وأخذ “أ.م” مأمور منفذ جمارك سفاجا مبلغ 1500 جنيه على سبيل الرشوة مقابل السماح لرجل الأعمال عبدالكريم أحمد عمر، بالدخول بالشاحنة رقم (94413 دبي) وتحمل لوحات مصرية رقم (370/ 2137) بالدخول.

وقد كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار نورالدين عبدالنبي وكيل النيابة بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة، تلاعب مأمور المنفذ بالدفاتر عن طريق “التحشير”، وإثبات دخول الشاحنة بدفتر الحوادث بتاريخ 20 يونيو 2014 بدلاً من التاريخ الحقيقي لها وهو 23 أغسطس 2014، وذلك تهرباً من الغرامة المقررة بمبلغ 8ألاف جنيه.

كما كشفت التخقيقات أيضا تقاعس “ح.ع” مدير إدارة المنافذ بجمارك سفاجا عن إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، رغم علمه بعملية التلاعب التي تمت في الدفاتر.