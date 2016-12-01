بالصور.. "البحث الجنائى" يعاين آثار حادث احتراق سيارة نقل سولار بمسطرد

القليوبية - خالد حجازى

عاين فريق من ضباط البحث الجنائى، اليوم الخميس، موقع حادث انقلاب سيارة سولار واحتراقها بالطريق الدائرى فى منطقة مسطرد.

وأجرى فريق البحث معاينة تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبرئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة.

ودلت المعاينة والتحريات الأولية على أنه خلال سير سيارة نقل مواد بترولية بقيادة "محمد صفوت حسن" 58 سنة مقيم بالوراق محافظة الجيزة، محملة بـ 50 طن سولار اتجاه قليوب متجة إلى مسطرد، اصطدمت بسيارة مقطورة ما أدى إلى نقلاب سيارة السولار على جانبها، مما أدى إلى تفريغ حمولاتها على الأرض، ونتج عن ذلك احتراق سيارة تاكسى كانت تسير وراء سيارة السولار، وبسبب اندفاع السولار غمر سيارة تاكسى، ونتيجة لسخونة الماتور ساعد على سرعة اشتعال النيران فى التاكسى قيادة "حمدى على إمبابى" مقيم الخصوص محافظة القليوبية، وأوضحت التحريات وجود حالة وفاة وإصابة 11 شخصا.

وأكد مصدر بإدارة مرور القليوبية، أنه جارى رفع أثار الحادث بعد إتمام عمليات التبريد وشفط السولار وردم آثار السولار بكميات من الرمال، لإعاده فتح الطريق أمام قائدى السيارات.