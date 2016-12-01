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براءة وزير المالية فى 7 دعاوى تتهمة بعدم تنفيذة احكام قضائية

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براءة وزير المالية فى 7 دعاوى تتهمة بعدم تنفيذة احكام قضائية براءة وزير المالية فى 7 دعاوى تتهمة بعدم تنفيذة احكام قضائية

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار احمد سمير، ببراءة عمرو الجارحي وزير المالية من 7 دعاوى تتهمه بعدم تنفيذه أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة بصرف مكافآت مالية “بدل النقدي”، لعدد من المدرسين بمختلف المحافظات.

وجاء في منطوق الحكم في الدعاوي أرقام “24099، 24098، 24100، 24109 ،24110 ،24108 ،24128 ” لسنة 2016، ببراءة عمرو عبد العزيز الجارحي من التهم وإلزام المدعي بالمصاريف.

كان عدد من المدرسين بالمحافظات أقاموا دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم في صرف مكافآت بدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية الخاصة بهم، إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام.

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