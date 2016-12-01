مصادر بالتعليم: تحويل 500 طالب ثانوية عامة بالجيزة لنظام المنازل بسبب الغياب

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قررت تحويل ما يقرب من 500 طالب بالثانوية العامة إلى نظام المنازل بعد تخطيهم نسبة الغياب المقررة، قانونا وهى الغياب 15 يوم متصلة أو 30 يوما منفصلة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الوزارة تطبق فى هذا الشأن ما ورد فى قانون التعليم بشأن الطلاب الذين لم يحققوا نسبة حضور تصل إلى 85% ، لافتة إلى أن الطالب الذى لم يحقق نسبة الحضور المقررة سيحول إلى نظام المنازل فورا.

وأوضحت المصادر أن هناك متابعة من قبل الإدارة العامة للإحصاء والتكنولوجيا عبر نظام الغياب الالكترونى ومتابعة المدارس فى هذا الشأن مؤكدة أنه لا تهاون فى تحقيق الانضباط وحضور الطلاب، خاصة مرحلة الثانوية العامة للمدارس.