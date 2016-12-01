1 يناير.. الحكم على 9 متهمين بقضية "خلية الوراق الإرهابية"

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، حجز محاكمة 9 متهمين بقضية "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 1 يناير، للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، داخل غرفة المداولة، وطالب محمد فؤاد سالمان المدعى بالحق المدنى بالقصاص العادل، وادعى مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، وطالب بالانضمام للنيابة العامة فى توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.