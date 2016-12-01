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ضبط 62 تذكرة هيروين بحوزة عناصر تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بالدقهلية

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ضبط 62 تذكرة هيروين بحوزة عناصر تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بالدقهلية ضبط 62 تذكرة هيروين بحوزة عناصر تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الرائد محمد الشربينى رئيس مباحث مركز تمى الأمديد، بقيام ثلاثة أشخاص بالاتجار وجلب المخدرات لبيعها بدائرة المركز.

تم إعداد كمين وتم ضبط كلا من "إسلام ط" وبحوزته 28 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى 3700 جنيه، و"بلال ع" وبحوزته 22 تذكرة هيروين، و2200 جنيه، وتليفون محمول، ودراجة بخارية، و"حسن ا ذ" وبحوزته 12 تذكرة هيروين، ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها بناحية قسم ثانى المنصورة، وجميعهم مقيمون بقرية تلبانة التابعة لدائرة مركز المنصورة، وتم ضبطهم بمدخل قرية منشية صبرى أبو علم أثناء ترويجهم للمخدرات.

وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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