«السادات» يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ45 ويشيد بموقفها التاريخي في دعم مصر

هنأ الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، دولة الإمارات قيادة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين.

وأشاد السادات في بيان له، بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين عبر السنوات القليلة الماضية، بداية من الشيخ زايد الذي أسس الاتحاد ووضع القواعد لبناء النهضة الحالية، ووصولا إلى أبنائه الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد والذين أكملوا مسيرة البناء والتقدم.

واعتبر السادات الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بأنها نموذج على جميع العرب، أن يحتذوا به لتحقيق التنمية والنهضة الحقيقية، موجها الشكر فى الوقت ذاته لجهود حكام الإمارات نحو مصر ومواقفهم التاريخية في دعم مصر والوقوف إلى جوارها.