النفط يقفز 13% بعد اتفاق “أوبك” على أول خفض للإنتاج منذ 2008

قفزت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 13%، محطمة الأرقام القياسية فى التداول، بعد الإعلان عن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض الإنتاج، والذى يعد الأول من نوعه منذ 2008، بالإضافة إلى موافقة روسيا، أحد أكبر المنتجين من خارج المنظمة، على خفض إنتاجها من الخام للمساعدة فى الحد من تخمة المعروض فى الأسواق .

وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسى عقب الإعلان ليصل سعر البرميل الواحد إلى 54ر52 دولار، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل للتداول عند سعر 11ر50 دولار.

وتوصل أعضاء منظمة “أوبك”، خلال اجتماعهم أمس بالعاصمة النمساوية فيينا، إلى اتفاق تاريخى بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالى الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يومياً، وجاء القرار متماشياً مع الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه فى الجزائر فى سبتمبر الماضى.

من جانبها، رحبت روسيا باتفاق “أوبك”، وقال وزير النفط الروسى، ألكسندر نوفاك، “إنها خطوة مهمة للغاية لقطاع إنتاج النفط العالمى، وتهدف فى المقام الأول لاستعادة الاستقرار الطبيعى بين العرض والطلب، وكذلك دعم الجاذبية الاقتصادية لهذا القطاع على المدى البعيد”.

وأكد الوزير الروسى استعداد بلاده للانضمام إلى اتفاق “استقرار الأسواق النفطية”، مشيراً إلى أنها ستخفض إنتاجها النفطى تدريجياً بمقدار 300 ألف برميل يومياً، ليكون ذلك أول خفض مشترك للإنتاج النفطى بين “أوبك” وروسيا منذ 2001، موضحاً أن الدول المنتجة من داخل “أوبك” وخارجها ستوقع مذكرة تفاهم بشأن خفض الإنتاج.

وتأمل “أوبك” أن يسهم هذا الاتفاق فى حل أزمة تخمة المعروض التى تعانى منها الأسواق العالمية، والتى دفعت بأسعار المعدن الأسود إلى التراجع بنسبة فاقت النصف منذ عام 2014