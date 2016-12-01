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أجمل إطلالات أحمد حلمي في 2016

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الخميس 01-12-2016 02:46

الرياض - ثناء عبدالله

يعود إلينا مجدداً أحمد حلمي، الفنان المصري المتألق، ونجم الكوميديا البالغ من العمر ٤٧ عاماً بعد انقطاع دام سنتين عن الساحة الفنية. وقد احتفل جمهوره بعيد ميلاده في الـ 18 من نوفمبر.
نتمنى له عمراً مملوءاً بالإبداع والأعمال الخالدة، ونهنئه باستحقاقه التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي، إطلالته في الحفل كانت بدلة من Dsquared2 من تنسيق آرام قباني، ونعرض لكم فيما يلي أجمل إطلالاته الأنيقة في عام 2016.
ليس غريباً أبداً أن نشاهد أحمد حلمي في كامل أناقته فقد تعودنا على ذلك في كل إطلالاته خصوصاً في حلقات البرنامج الشهير "أراب قوت تالنت". ويتميز حلمي بالتركيز على الإطلالات الرسمية الهادئة، و"ستايله" الخاص: "ربطة العنق، أو ربطة الكرفتة أو الفيونكة"، مع التنويع في ارتداء النظارات، واختيار تصاميم مختلفة وجميلة منها تناسب كل إطلالة.
وحقيقةً كلنا شوق لإطلالاته المقبلة في برنامج "أراب قوت تالنت ٢٠١٧".
وفي الصور المرفقة جمعنا لكم أجمل إطلالات النجم الممثل والمنتج أحمد حلمي في عام ٢٠١٦.

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سيدتي

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