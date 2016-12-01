رئيس جامعة أسيوط: تجديد شهادة الأيزو 9001 الحاصل عليها النظام الإدارى بالجامعة

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة عن انتهاء مرحلة التجديد السنوى لشهادة الأيزو 9001 والحاصل عليها الجهاز الإدارى بالجامعة، بعد اجراء عملية المراجعة الخارجية والتى قامت الشركة المانحة لشهادة الأيزو 9001 ووجدت الشركة التزاماً كاملاً بالمواصفة القياسية الأيزو 9001 ولم تجد أى حالات عدم مطابقة كما اثنت الشركة على خطة التطوير والتحسين المستمر والمعتمدة من مجلس الجامعة بناء عليه اوصت الشركة بتقريرها للشركة الأم ببريطانيا بتجديد الشهادة.

ومن جانبه أشار محمود بخيت الأمين المساعد وممثل الإدارة العليا للجودة أن عملية المراجعة تمت بحضور محمود شاكر أمين عام الجامعة والدكتور احمد حسن منسق عام الجامعة للتأهيل للاعتماد المؤسسى والدكتور ابراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ومحمد عباس مدير التطوير الادارى والجودة والمنتصر حسين احمد امين عام كلية طب الأسنان وعضو اللجنة العليا للتطوير الإدارى والجودة والدكتور ضياء الحق محمد استشارى مشروع تطوير النظام الإدارى والمدير التنفيذى لمؤسسة أمبريلا للأنظمة والخدمات الاستشارية وأعضاء فريق التطوير الادارى والجودة بالجامعة ومديرى العموم ومديرى الإدارات وممثلى الجودة بالإدارات الحاصلة على الأيزو 9001.

جانب من عملية المراجعة الخارجية