بالصور.. أحمد الشناوى "رمانة ميزان" القلعة البيضاء

كتبت ندى مجاهد

يواصل أحمد الشناوى حارس مرمى نادى الزمالك إثبات قدراته العالية فى حراسة المرمى ، حيث أنقذ فريق القلعة البيضاء من أكثر من خسارة محققة و كانت آخرها مباراة وادى دجلة فى الأسبوع الـ 12 بالدورى الممتاز .

يعد الشناوى " رمانة ميزان " فريق القلعة البيضاء، حيث إنه من مواليد 14 مايو عام 1991 بمحافظة بورسعيد ، وبدأ مسيرته الكروية فى ناشئى النادى المصرى البورسعيدى، حيث إنه انضم لفريق تحت 10 سنوات حتى تدرج ليتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2009 .

شارك الشناوى مع المصرى كلاعب أساسى فى موسم 2009 / 2010 فى 15 مباراة بالدورى الممتاز و مباراتين بمسابقة كأس مصر .

شارك موسم 2010–2011 في 12 مباراة منها 10 مباريات بالتشكيل الأساسى وشارك في مباراتين احتياطياً ، بإجمالي 927 دقيقة ولم يحصل على إنذارات

وانتقل الشناوى إلى نادى الزمالك فى موسم الإنتقالات الشتوية عام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ، ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء المسابقة فى هذا الموسم .

عاد الشناوى إلى الزمالك مرة أخرى فى موسم 2014 ، حيث كلف الزمالك 6 ملايين جنيه لمدة 5 مواسم .

شارك الشناوى مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة عام 2011 بجنوب أفريقيا ، حيث حصل على لقب أفضل حارس مرمى فضلا عن جائزة اللعب النظيف ، ثم شارك مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد لندن 2012 .

و خاض الشناوى أول مباراة دولية له مع منتخب الفراعنة أمام النيجر فى أكتوبر 2011 ..

ويصول و يجول الشناوى خلال الفترة الحالية مع الفريق الأبيض ، حيث أنه يحصل على إشادة الجميع فى حراسة عرين ناديه الزمالك .