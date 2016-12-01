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أجازة بمدارس مراكز البحيرة بسبب الأمطار

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أجازة بمدارس مراكز البحيرة بسبب الأمطار أجازة بمدارس مراكز البحيرة بسبب الأمطار

الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة

قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إعطاء أجازة لتلاميذ وطلبة المدارس بمراكز رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار والتى تعرضت لأمطار غزيرة، مساء أمس الأربعاء، واستمرت حتى صباح اليوم.

كما قرر وقف العمل بالمراكب الشراعية والمعديات الموجودة بالمجارى المائية بنطاق المحافظة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والرى والصحة والإسعاف والدفاع المدنى والوحدات المحلية بالمدن والمراكز والقرى والتواصل بصفة دورية وعلى مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الخط الساخن 114 فى حالة وجود أمطار غزيرة أو سيول فى أى موقع بمدن ومراكز المحافظة، بحسب موقع “أخبار ”.

وأشارت تقارير هيئة الأرصاد إلى إستمرار الطقس غير المستقر حيث تبلغ ذروته اليوم الخميس وغدا الجمعة.

 

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