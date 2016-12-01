ضبط سائقى أتوبيسى مدرسة خاصة بالسويس لاتهامهما بتعاطى المخدرات

السويس- سيد نون

قامت قوات مباحث مرور السويس بالتعاون مع مديرية الصحة بالسويس بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس بضبط سائقى أتوبيسى مدرسة "أمون" الخاصة بالسويس، لاتهامهما بتعاطى المخدرات، عقب إجراء تحاليل طبية للسائقين بشكل مفاجئ داخل المدارس.

أصدر اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، توجهاته لمرور السويس بإجراء تحاليل لسائقى أتوبيسات المدارس من أجل التأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات حرصا على سلامة الطلاب.

وبقيام المقدم شريف سلامة رئيس مباحث المرور ولجنة طبية من مديرية الصحة تم ضبط اثنين من سائقى المدارس الخاصة يتعاطون المخدرات بعد التأكد من نتائج العينات التى أخذت منهما.

وأكد مصدر أمنى، استمرار حملات الكشف المفاجئ على السائقين فى جميع المدارس بالسويس من أجل التأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.