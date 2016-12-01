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الرئيس السيسي يغادر القاهرة متجهًا إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين

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الرئيس السيسي يغادر القاهرة متجهًا إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين الرئيس السيسي يغادر القاهرة متجهًا إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين

 

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي متجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة، في زيارة تستغرق يومين، لمتابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتي، فضلًا عن مشاركة الرئيس في فعاليات العيد القومي للإمارات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن الزيارة تأتى في إطار مباحثات الرئيس مع قادة دولة الإمارات لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

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