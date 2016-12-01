صور.. ضبط نظارات طبية وشمسية مع مصري قادم من الرياض بمطار القاهرة

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، محاولة تهريب محل نظارات طبية وشمسية مع راكب مصري ، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه لدي عودته من السعودية ، لتضليل رجال الجمارك وبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية.

صرحت مصادر جمركية اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الرياض ، اشتبه مجدي حسن مامور الجمرك في الراكب ، وتم تفتيش حقائبه بمعرفة حسام ابو الفضل مأمور الجمرك واحمد علي مدير الجمرك ، وتم العثور علي كمية كبيرة من النظارات الطبية والشمسية ، غالية الثمن من الماركات الفارهة.

امر ابراهيم عبداللطيف مدير جمارك مبني 3 بمطار القاهرة بتحرير محضر ضبط للراكب ، وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك لاتخاذ الاجراءات القانونية.