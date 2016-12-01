دراسة: الأطفال في سن عامين ونصف يكتشفون من يخدعهم

كشفت دراسة جديدة عن أن الأطفال الصغار لديهم القدرة على اكتشاف كذب الآخرين.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، أنه خلال هذه الدراسة قام باحثون باختبار قدرات الأطفال الصغار على إدراك الأمور عندما يكون للأشخاص الآخرين أفكار مختلفة عنهم.

ووجد فريق البحث أن الأطفال في عمر عامين ونصف العام يكونون مدركين «للمعتقدات الخاطئة» للآخرين ويمكنهم الرد بشكل صحيح استنادا على هذه المعلومات، كما أشاروا إلى أنه يمكن للأطفال معرفة عندما يكذب آلآخرون عليهم أو يخدعونهم أو يتظاهرون بأمر ما.

وقام فريق دولي من الباحثين بتحليل سلوك أكثر من 140 طفلا في الولايات المتحدة في عمر عامين ونصف باستخدام منهج بحثي يعرف بـ«مهمة الاعتقاد الخاطئ»، وهي تستخدم لتحديد ما إذا كان الطفل لا يتمكن من فهم عندما يفكر الآخرون بطريقة مختلفة عن تلك التي يفكرون بها.

ونصح الباحثون الآباء ومعلمي الأطفال في سن صغيرة بأهمية فهم القدرات الإدراكية المبكرة للطفل والتي ربما تكون متقدمة أكثر مما هو معتقد في السابق.

أ ش أ