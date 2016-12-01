إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

كتبت- رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، إلغاء ٦ رحلات طيران دولية، لعدم جدوها اقتصاديا لشركات الطيران لقلة الركاب.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى،أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة الخطوط السعوديه بإلغاء رحلتها رقم ٣٠١ المتجهة إلى جدة ، كما ألغت إير كايرو رحلتها رقم ١١٤ المتجهة إلى ينبع لعدم جدوها اقتصاديا للشركة لقلة الركاب.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت ٤ إخطارات من الشركه المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلتها رقم ١٠٢ المتجهة إلى تبوك، ورحلة رق ١٠٥ المتجهة إلى الطائف، ورحلة رقم ١٠٧ المتجهة إلى ينبع، ورحلة ٩٠٦ المتجهة إلى جدة، لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.