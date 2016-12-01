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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بـ«دائري شبرا الخيمة»

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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بـ«دائري شبرا الخيمة» إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بـ«دائري شبرا الخيمة»

أرشيفية

توقفت حركة المرور، صباح الخميس، على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة اتجاه المرج، إثر اصطدام سيارة نقل كبيرة محملة بالسولار بأخرى ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة وانقلاب الأولى على الطريق واشتعال النيران بها؛ ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وانتقلت على الفور قوات الأمن، والمرور وتم إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء مجدي عبدالعال، إخطارا من العميد محمد درويش مدير مرور القليوبية، بتوقف حركة الطريق الدائرى بمسطرد بشبرا الخيمة ووقوع حادث مرورى، فانتقل على الفور اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة نقل كبيرة محملة بالسولار وأخرى ميكروباص، واصطدم أربع سيارات بالثانية من الخلف بسبب السرعة الزائدة للأولى على الطريق؛ ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها، وإصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى وجاري رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

أ ش أ

 

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