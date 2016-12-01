حزب رئيسة كوريا الجنوبية يطلب منها مغادرة السلطة

طلب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية الخميس من الرئيسة بارك غيون -هي المتورطة في فضيحة فساد- أن توافق على مغادرة السلطة في إبريل المقبل؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو.

ووافق النواب الـ128 لحزب بارك”ساينوري” (الحدود الجديدة)، بالإجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض وإلا ستخضع لإجراءات إقالة مهينة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان شونغ جين-سوك قوله إن “كل برلمانيي الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالإجماع”.

وأضاف أن هذا البرنامج الزمني هو الأفضل لضمان انتقال للسلطة بلا صدامات، ويتيح لمختلف الأحزاب وقتا كافيا الأحزاب للإعداد للانتخابات الرئاسية التي سيتم تقديم موعدها ستة اشهر.

وتراجعت شعبية الرئيسة مع الكشف تدريجيا عن معلومات حول صديقتها شوي سون-سيل المتهمة باستغلال علاقاتها مع رئيسة الدولة للحصول على مبالغ كبيرة من المال من مختلف المجموعات الكبرى. وتتهم النيابة بارك بالتواطؤ مع صديقتها.

وأعلنت الرئيسة الكورية الجنوبية الثلاثاء أنها مستعدة لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها في 2018 وأن البرلمان هو صاحب القرار.

وقال النائب عن حزبها كيم مو-سونغ الذي كان يؤيد إقالتها “إذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن يكون هناك حاجة لإقالتها”.

وأمهل النواب الخميس الرئيسة حتى الخميس المقبل لإعطاء ردها.

وأضاف كيم “إذا حدث العكس فلن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة باقالتها”.

لكن هذا الاقتراع بعيد عن تحقيق إجماع في البرلمان حيث يدعو الحزب الديموقراطي أكبر تشكيل للمعارضة، إلى بدء إجراءات إقالتها في نهاية يناير.

وقال شو مي-آي إن “الكوريين الجنوبيين يريدون رحيل بارك في اقرب وقت ممكن (…) أنهم لا يريدون أن تبقى في السلطة هذه الفترة الطويلة”.

وتشهد كوريا الجنوبية تظاهرات كبيرة منذ أسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة. وقد أعلن معارضوها عن تجمعات جديدة شتنظم السبت.

وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب)