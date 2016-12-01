مقتل مزارع بطلق نارى خلال مشاجرة بين عائلتى "سعودى وغويل" فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط عاملين بينما لاذ الثالث بالفرار، فى واقعة إطلاق أعيرة نارية بناحية العوامية بسبب مشاجرة بين عائلتى "سعودى وغويل"، والتى نتج عنها مقتل مزارع نتيجة إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم فى المشاجرة.

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة، يفيد بوقوع مشاجرة دائرة المركز وإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل. وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام مدعومين بمجوعات قتالية من إدارة قوات الأمن، تبين مقتل "محمود.ع.أ.أ"، 45 سنة، مزارع ويقيم بذات الناحية ينتمى لعائلة سعودى، نتيجة إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى بسؤال نجل عم المجنى عليه "السيد.ع.أ"، 49 سنة، حاصل على دبلوم ويقيم بذات الناحية، واتهم "طارق. م. أ. ع"، 38 سنة، عامل، و"أحمد. ج. أ. ع"، 28 سنة، عامل، و"على. أ. ع. م"، ويقيمون بذات الناحية "ينتمون لعائلة غويل بارتكاب الواقعة، على إثر خلافات سابقة بينهم، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين الأول والثانى وبحيازة الأول السلاح المستخدم وهو عبارة عن مسدس ماركة ستار عيار 9 يحمل رقم 730214، و"13" طلقه من ذات العيار.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهم الثالث، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4053 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة، تم تعيين الخدمات التأمينية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.