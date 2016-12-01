وزير العمل: قضية الإعاقة ستشهد نقلة نوعية على صعيد الخدمات

أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عن شكره وتقديره لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لما توليه من عناية فائقة لقضية الإعاقة، ومختلف فئات المعوقين، مشيداً بدور جمعية الأطفال المعوقين البارز في خدمة قضية الإعاقة، ورعاية الأطفال المعوقين خلال مسيرة إنسانية تزيد على ثلاثين عاماً.

وأكد معالي خلال تدشينه صباح أمس "الأربعاء" بمكتبه في الوزارة، احتفالات جمعية الأطفال المعوقين باليوم العالمي للإعاقة، والتي تنظمها الجمعية في مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود أن قضية الإعاقة والمعوقين ستشهد خلال المرحلة القادمة نقلة نوعية على صعيد الخدمات وكذلك الدعم وفي مستويات الرعاية لجميع فئات المعوقين. موضحاً أن ذلك يأتي في إطار ما تشهده المملكة من رؤى متطورة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه قال خالد بن سليمان الفهيد مساعد أمين عام جمعية الأطفال المعوقين للعلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية: "في مبادرة متميزة من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني وامتداداً لما تحظى به الجمعية من دعم كريم من مقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفضل معاليه بتدشين فعاليات الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، وبحضور إبراهيم المعطش مدير نادي المسئولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود، وعبدالعزيز العقيل مدير المسؤولية الاجتماعية والفعاليات بشركة الاتصالات السعودية، وبمشاركة عدد من أطفال الجمعية واولياء الأمور".

وقال الفهيد إن مراكز الجمعية تستعد بحزمة من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، والذي يأتي هذا العام 2016 تحت شعار الذي أطلقته الأمم المتحدة لهذه المناسبة "بلوغ أهداف التنمية المستدامة الـ17 من أجل المستقبل "حيث تتضمن احتفالات المراكز العديد من الفعاليات العلمية والثقافية والتوعوية والترفيهية وذلك منذ بدء احتفال دول العالم يوم 3 ديسمبر القادم، وعلى مدى عدة أسابيع وبمشاركة أطفال الجمعية ورموز العمل الخيري والاجتماعي في المملكة.

المملكة تشهد نقلة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية