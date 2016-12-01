نانا بوكو جاهز لقيادة هجوم المقاصة أمام الأهلى

كتب سليمان النقر

أعلن الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال جاهزية الغانى نانا بوكو مهاجم الفريق الفيومى لقيادة الهجوم أمام الأهلى خلال المواجهة التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل في الأسبوع الثالث عشر بالدورى، بعد إصابة اللاعب خلال مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى واستبداله خلال اللقاء بسبب تلك الإصابة التي تعرض لها في الرقبة.

وأثبتت الفحوصات التى تعرض لها نانا بوكو تعرضه لكدمة قوية في الرقبة نتيجة الالتحام القوى مع مدافع الاتحاد السكندرى ولكن تلك الإصابة لن تعيقه عن المشاركة في لقاء الأهلى بشكل طبيعى.