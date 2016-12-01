ننشر ترشيحات جامعة القاهرة لنيل جوائز الدولة

كتب أحمد حسنى

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، خلال اجتماعه اليوم، الخميس، على ترشيحات الجامعة لجوائز الدولة لعام 2016، بكافة أنواعها سواء التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أنه تم ترشيح لنيل جائزة النيل، الدكتور جمال عصمت أستاذ الفيروسات الكبدية بطب قصر العينى فى مجال العلوم، وأحمد زايد، أستاذ بكلية الآداب علم الاجتماع فى مجال العلوم الاجتماعية.

وأكد المصدر، أن الجامعة وافقت على ترشيح لن الدكتور فاروق إسماعيل أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ولطيفة النادى الأستاذ بكلية العلوم لنيل جوائز الرواد، لنيل جوائز الدولة التقديرية.