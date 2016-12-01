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أمير الرياض يشيد بـ«احترافية» المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق

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أمير الرياض يشيد بـ«احترافية» المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق أمير الرياض يشيد بـ«احترافية» المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق (مساجدنا على الطرق) تركي بن ماجد الرويبي يرافقه أعضاء المجلس.

واستمع سموه لشرح من الرويبي عن أهداف المؤسسة الخيرية في العناية بمساجد الطرق، وتأمين احتياجاتها، وصيانتها، وفتح المجال للمحسنين للمساهمة، وعقد شراكات مجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة للرقي بمساجد الطرق، وتنظيم حملات توعية للمجتمع بضرورة الحفاظ على نظافة مساجد الطرق.

وأثنى الأمير فيصل بن بندر على المؤسسة والفكرة التي قامت عليها، مشيراً إلى الأجر العظيم في الآخرة لمن يخدم مساجد الله من نية صافية وقلب محب لها، مشيداً بالعمل الاحترافي وداعياً الله أن يكتب لهم الأجر وأن يوفقهم لكل خير.

وبين الرويبي من جهته أن المؤسسة تعمل على البناء والتشغيل للمساجد على الطرق وتتابع عن طريق مشرفين معينين وكاميرات مراقبة عبر مراكز تحكم على نظافة وصيانة المساجد.

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