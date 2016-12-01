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بالفيديو.. حكيم يغني لحميد الشاعري "ليه الزمان قاسي عليا"

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الأربعاء 30-11-2016 19:21

لليوم الثاني على التوالي، احتفل المطرب الليبي الشهير حميد الشاعري بعيد ميلاده، وسط نخبة من نجوم الغناء والتلحين، وكانت مفاجأة الأمس حضور المطرب الشعبي حكيم وموافقته على الغناء لحميد، واختار له مقطعاً حزيناً من أغنية شعبية شهيرة بعنوان "ليه الزمان قاسي عليا".

حميد الشهير بالكابو وصانع النجوم، يحظى هذا العام بعيد ميلاد غير مسبوق احتفالاً بالعام الخامس والخمسين، إذ شارك من النجوم المطرب هشام عباس والفنانة شذى وايساف وعصام كاريكا وابو الليف وشادي شامل والموزع الموسيقي فايز عزيز، الذي نشر مقطعاً للفنان حكيم وهو يغني لحميد الشاعري من سهرة الأمس وقام بنشره على صفحته على الفيس بوك مؤكداً أن الاحتفال مستمر منذ 48 ساعة.

شاهد حكيم وهو يغني لحميد الشاعري "لية الزمان قاسي عليا"

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سيدتي

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