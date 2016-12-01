ملحم جونيور يرد: "شو ما صار هيدي عيلتي ما حدا بيقدر يمنعني قوم بواجبي أنا وأمي"

كثرت الأقاويل حول خلافات بين أولاد ملحم بركات، غنوة ووعد ومجد من زوجته الاولى رندا عازار، وبين ملحم جونيور من زوجته الثانية الفنانة مي حريري.

ومع إقتراب ذكرى جناز الأربعين، نشرت بعض الصحف والمواقع الالكترونية، خبراً عن دعوى ضد ملحم جونيور رفعه عليها أشقاؤه الثلاثة، متهمين إياه بتهريب أثاث المنزل الذي سجله والده باسمه في "القليعات"، كما طلبترندا عازار من مي حريري وابنها عدم المشاركة في جنار الأربعين.

فكيف رد ملحم جونيور الذي على ما يبدو قرر عدم السكوت وأيضاح الحقيقة على "فايسبوك".

كتبَ ملحم جونيور في تدوينة على "فايسبوك: "يقولُ يلّي بدّن يا، بس جاي نهار وربنا شاهد، رح تبيّن الحقيقة، بس نحن ناطرين تيبرد دمّ بيي، ونعمل واجباتنا قدام الربّ. صحيح نسرق، قصص من البيت أنا و موجود بالمستشفى مع بابا، وقدَّمت محضر ضد مجهول، و كان عندي أمل إنو البابا راجع، بس للأسف ربنا أخذن آمانتو، بس بردو خليتها ضدّ مجهول، لأن البابا بيعنيلي وإسمو الكبير، وهيدا بيتي لي كنّا عايشين في أنا بابا لحالنا، وهيدا البيت الزوجي تبع إمي وبيي، وإمي تنازلت عنّو كرمالي، وهيدا هدية من إمي وإمي عطيت إستثمار للبابا الله يرحمو، وما بينحكا بهيك قصص لأن الحكم مُبرَم، حتى لو توفى بابا، من دون هل تسريبات الغير حقيقية، بقلن هيدا بيت بيّون، وشو ما صار هيدي عيلتي، و ما بدي صحافية يتاجرو بإسم بيي و لا عيلتي. ما حدا بيقدر يمنعني بواجباتنا أنا و إمي لبيي بالـ 40 هيدا عزاي وعزاء أهلي وعيلتي، شكراً".