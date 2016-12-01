فيصل بن مشعل يطلق أول فريق كشفي تطوعي مشترك

كشف صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الرئيس الفخري لمجلس إدارة الفريق الكشفي التطوعي، عن إطلاق فريق العمل التطوعي الكشفي المشترك من جامعة القصيم وإدارة التعليم والهيئة العامة للرياضة ومكتب التدريب التقني والمهني والجمعية الخيرية التطوعية، ليكون نواة للعمل التطوعي بالمنطقة. وأكد سموه أهمية توحيد العمل التطوعي الكشفي للمساهمة ومشاركة الجهات الحكومية في المواسم والأزمات، وإمكانية الاستفادة من الشباب فيما تستدعي الحاجة لمثل هذا الفريق، وجمع الفرق الكشفية تحت مظلة واحدة، مشيداً بتكريم سمو ولي العهد بمنح الكشافة نوط الحج، والذي يعتبر تكريما وتقديرا من سموه الكريم لأبنائه الكشافة المشاركين بموسم حج عام 1435هـ.

وأشاد بما تقدمه الكشافة من دور فاعل خاصة في موسم الحج وما تبذله من جهود وخدمات نبيلة، وذلك ضمن منظومة من الخدمات التطوعية المقدمة للحجاج، واصفاً سموه الكشافة بأنهم سواعد لبناء الوطن، وأنموذجاً مشرفاً لشبابه، إزاء ما قدموه من أعمال ومهام تطوعية وإنسانية تجاه حجاج بيت الله الحرام، مقدراً عطاءهم المشرف وجهودهم المتميزة في كل مناسبة، مهنئاً إياهم بنيل شرف تقديم الخدمة لضيوف الرحمن، والتي هي شرف وواجب وطني يفتخر به الجميع. جاء ذلك بعد أن قلد سمو أمير منطقة القصيم، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس الأول، 73 قائداً وجوالاً وكشافاً من المنطقة، "نوط الحج" والمقدم من وزارة الداخلية بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك لمشاركتهم في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن، وتميزهم بتقديم خدمات أثرت إيجابياً على الخطة العامة للحج، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد، ومديري مكتب التعليم بمحافظات عنيزة والرس والبكيرية.

من جهته عبر الكشافة عن اعتزازهم وفخرهم بهذا التكريم، سائلين الله تعالى بأن يكون دافعاً للبذل ووسام شرف لكل من يعمل في خدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن المعطاء. من جهة ثانية استقبل أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس الأول، العقيد ماجد بن غازي الحميداني، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة، ورحّب سمو أمير منطقة القصيم في بداية الاستقبال بالعقيد الحميداني، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة، ومواصلة البذل والعطاء لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتوفير أعلى درجات الأمن لحماية المنشآت بعد الله في المنطقة.

.. ومستقبلاً العقيد الحميداني