«التخصصات الصحية» و«غرفة الشرقية» تشددان على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق رؤية 2030

أكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ا.د. أيمن بن أسعد عبده، أهمية القطاع الصحي الخاص وأنه شريك استراتيجي مهم للهيئة نحو رفع كفاءة القطاع الصحي، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتعلق بمحور الصحة، وذلك خلال اجتماع عقده، الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصحية محمد الفراج وأعضاء اللجنة في مقر الغرفة في مدينة الدمام.

وبحث الاجتماع، أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، فيما جرى استعراض جوانب الخطة الاستراتيجية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتوجهاتها للفترة المقبلة انسجاماً مع برنامج التحول الوطني 2020 و«رؤية المملكة 2030». وبدأ اللقاء، بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة "غرفة الشرقية" محمد الفراج، رحب فيها بوفد هيئة التخصصات الصحية برئاسة الأمين العام، مشدداً على أهمية ودور "الهيئة" في المحافظة على مأمونية الخدمة الصحية. من جهته، بين ا.د. أيمن بن أسعد عبده، إن الخطة الاستراتيجية للهيئة هي بمثابة نقلة نوعية في العمل، واعتمدت على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن الخطة وضعت المهنية والجودة والإبداع وحماية المرضى قيما لها إلى جانب محاور التغيير التي تسعى إلى تحقيقها. وعرج الأمين العام على الدور المهم الذي يمكن ان يقدمه القطاع الصحي الخاص في كل ما يتعلق بجوانب العمل الصحي من تدريب للكفاءات الصحية والمساهمة الفاعلة في دعم السعودة في هذا القطاع الحيوي والمهم ودعا الأمين العام لاستمرار مثل هذه اللقاءات المثمرة التي ستقود الى تكامل الادوار بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص. حضر الاجتماع من جانب "غرفة الشرقية"، أعضاء اللجنة الصحية د. محمد الملفي، و د.أحمد العلي، و د. سعد الصقير، و د. إبراهيم الطبيش، و د. نادر الجابري، و د. باقر العوامي. وحضره من جانب هيئة التخصصات الصحية نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية د. محمد السلطان، والرئيس التنفيذي للممارسة المهنية د. فهد الوهابي، والمدير العام لإدارة الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، ومدير علاقات المؤسسات الخاصة فهيد الهدياني.