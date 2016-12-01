الشرقي والمعلا يأمران بالإفراج عن سجناء

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 83 سجيناً من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الفجيرة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ45 للدولة.

يأتي قرار الإفراج حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.

أم القيوين

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد، تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ45 للدولة، وذلك حرصاً من سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة قويمة للمجتمع والحياة العامة.

وتقدم العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذه اللفتة الطيبة، معرباً عن أمله في أن تكون دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.