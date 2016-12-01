الجبلاية تتلقى عرضا لإقامة مباراة استعراضية بمشاركة مارادونا وأبو تريكة

كتب حاتم رضا

تلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى شركات التسويق الرياضى، لإقامة مباراة استعراضية خيرية بين نجوم العالم ونجوم أفريقيا، داخل مصر.

قال ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، على شاشة النهار رياضة، إن العرض تضمن إقامة مباراة استعراضية بمشاركة مجموعة من نجوم العالم فى كرة القدم وعلى رأسهم النجم الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، والغانى أبيدي بيليه، والليبيرى جورج وياه، والإيطالى ألساندرو ألتوبيلى والبرازيلى ريفالدو، ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة نجما الأهلى ومنتخب مصر وغيرهم.

تابع أن العرض مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذى يدرسه حاليا بشكل جيد، موضحا أن هذه المباراة سيكون لها دور فى تنشيط السياحة فى مصر.