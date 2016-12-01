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اتحاد الكرة يطالب عبدالعزيز بتحديد جلسة مع الداخلية لمناقشة عودة الجماهير

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اتحاد الكرة يطالب عبدالعزيز بتحديد جلسة مع الداخلية لمناقشة عودة الجماهير اتحاد الكرة يطالب عبدالعزيز بتحديد جلسة مع الداخلية لمناقشة عودة الجماهير

>كتب رامى ناجى

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بتحديد جلسة مع وزارة الداخلية في الأيام القادمة لبحث عودة الجماهير إلى المدرجات في مباريات الدوري الممتاز.

ويسعى مجلس الجبلاية لعقد جلسة مع الداخلية لعودة الجماهير بعد انتهاء مشاركة الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 التي من المقرر أن تقام في الجابون خلال الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير.

ومن جانبه، تعهد وزير الرياضة بتحديد جلسة قريبا مع الداخلية، خاصة أن هناك ترحيبا بعودة الجماهير بعد الظهور اللائق في مباراة الزمالك أمام صن داونز الجنوب الأفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا، ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

 

 

 

 


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