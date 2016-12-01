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حظك اليوم برج الحمل الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الخميس 1/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، يتميز أبناء هذا البرج بكثير من الصفات أههما الصبر والحكمة.

 

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

 

حاول أن تتعامل مع أمورك العاطفية بطريقة أفضل من ذلك، ما يحتاجه الشريك منك أمر ليس صعب على الإطلاق، لذا من الممكن أن تكون إلى جواره دائمًا.

 

 

برج الحمل على الصعيد المهنى..

 

حياتك المهنية تحتاج إلى بعض التغيرات التى من شأنها أن تؤثر على أوضاعك فى العمل، كذلك فيما يتعلق بعلاقتك بمديرك فى العمل،راجع المواقف السابقة وأنت تعرف جيدًا كيف يمكن أن تتعامل مع المواقف الحالية

 

 

برج الحمل على الصعيد الصحى..

 

أوضاعك الصحية أفضل كثيرًا، ربما تصاب بأزمة نفسية بسبب بعض التغيرات التى ستحدث لك على مستوى حياتك الأسرية، عليك أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن.

 

 

توقعات علماء الفلك لك خلال الأيام المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك، أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كثيرا على مستوى العمل،ستتخلص من ضغوط العمل وتعود إلى حياتك الطبيعية كما كانت فى الماضى.


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مصر 365

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