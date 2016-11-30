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غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

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غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الحركة بالميناء، قررت غلق البوغاز نظرًا لسوء الأحوال الجوية  وارتفاع الموج وسرعة الرياح، بما لا يسمح بحركة السفن والقطع البحرية.

 

وأضاف "الغندور" فى بيان، أن قرار غلق البوغاز جاء حفاظًا على سلامة الأرصفة والسفن والأرواح .

 

من ناحية أخرى، قال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن الميناء رفع درجة الاستعداد، وتم تجهيز وحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية لتلقى أى استغاثة، وتمت زيادة عدد النوبتجيات تحسبًا لأى ظروف، نتيجة سقوط الأمطار، هذا بالإضافة إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذى يعمل على مدار الساعة لتلقى أى بلاغات .

 


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