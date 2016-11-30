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إحالة 13 متهما بقضية الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية للجنايات

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إحالة 13 متهما بقضية الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية للجنايات إحالة 13 متهما بقضية الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية للجنايات

>الإسماعيلية - صبرى غانم

أحالت النيابة العامة بالإسماعيلية، 13 متهمًا فى قضية الهروب من سجن المستقبل إلى محكمة الجنايات.

 

والمتهمون هم "أحمد شحاتة محمد "هارب" المتهم من أنصار تنظيم بيت المقدس، وعودة درويش على "هارب"، من تنظيم أنصار بيت المقدس، وصلاح سعيد لافى "هارب"، من تنظيم أنصار بيت المقدس، وياسر عيد زيد "هارب" وعوض الله موسى على "محبوس" وأحمد يونس محمد "محبوس" وإبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم "محبوس" وعويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض "محبوس" وياسر محمود محمد المزينى "محبوس" وحسين عيد عودة أبو زينة "هارب"، وكمال عيد عودة أبو زينة "هارب" وفايز عيد عودة الله أبو زينة "هارب" وعبد الله سعيد سعد لافى "هارب".

 

وكان سجن المستقبل قد تعرض منذ ما يقرب من شهر لعملية هروب جماعى والأجهزة الأمنية أحبطت المحاولة بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريون وجنائيون تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد وتم ضبط آخر فى الشرقية.

 

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبو صوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها هاربون واستشهد الضابط متأثرًا بإصابته.

 

 


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