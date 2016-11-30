عبد الرحيم على يعرض مع خالد صلاح مكالمة بين أسماء محفوظ وسوكا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن أكاديمية التغيير بدأت تعمل فى العالم العربى وركزت على مصر، وبدأت تأخذ الشباب فى لندن لتدريبهم وترجعهم للعمل على التغيير السلمى بعمل إضرابات واعتصامات، وكان الهدف الأساسى كان ولا زال هو تفتيت الجيوش العربية وتفتيت الجيش المصرى بشكل خاص، وعرض النائب خلال لقائه مع الإعلامى خالد صلاح ببرنامجه على هوى مصر، مكالمة هاتفية لأسماء محفوظ، وهى تتحدث مع محمد سوكا، أحد أعضاء 6 إبريل، عن التمويل القادم من قطر.

وأشار على خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، إلى أن أسماء التى كانت موجودة فى الميدان فى 25 يناير ووجه معروف للمصريين، تتحدث عن وجودها داخل أروقة أكاديمية التغيير فى لندن، ونيتها بالاتفاق معهم لعمل مقر للأكاديمية فى مصر.

وكشف عبد الرحيم على، أن أسماء محفوظ حصلت على أموال من أكاديمية التغيير بعد تدريبها هناك، لتقيم أكاديمية فى مصر.

وعلق عضو مجلس النواب، على كلام أسماء محفوظ بالمكالمة بقولها "معييش رصيد"، قائلاً: بعد ما معاهاش رصيد دلوقت معاها عربية بى إم، لافتاً إلى أنه فى القضية 173، تم اختراق إيميلات ماهر وأحمد فتحى، ورسائل الفيس بوك، بها جُمل، يقول فيها "أحمد ماهر: "أنا حاسس إن أنا وسخ، إحنا ازاى عملنا فى نفسنا كده يا باسم، الفلوس دى خدناها ليه عشان نعمل فى بلدنا كده يا باسم".

وأوضح أنه سيعرض مكالمة لأسماء محفوظ الأسبوع المقبل، تبكى فيها وتقول: للدرجادى كان من الوساخة اللى احنا فيها، وكنا فيها واحنا مش مدركين، مش قادرة أسامح نفسى على اللى عملته فى بلدى، وعلى الأوساخ اللى كنت عايشة وسطيهم، عشان كنت بتعامل معاهم".