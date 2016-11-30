إحالة 4 عاطلين قتلوا طالبا وسرقوا منه "التوك توك" لـ"الجنايات"

كتب أحمد الجعفرى

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار، 4 عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقتل العمدى، والسرقة بالإكراه.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسى يدعى "بوكشة" طلب من صديقه المجنى عليه "أحمد" 16 سنة طالب ويعمل سائق توك توك، إيصاله إلى منطقة الكنيسة فى العمرانية، ثم استدرجه إلى مكان نائى وكان فى انتظاره 3 من أصدقائه، كان قد اتفق معهم مسبقًا على سرقة المجنى عليه لشراء المواد المخدرة.

وفى الطريق طلب المتهمون من المجنى عليه التوقف وحاول أحدهم خنقه باستخدام حزام جلد، إلا أن المجنى عليه أفلت منه فتناول أحدهم حجر وانهال به على رأسه فسقط قتيلاً فى الحال.