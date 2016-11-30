مصر تنظم اجتماعا بالأمم المتحدة حول سبل مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب

تنظم مصر في إطار رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن اجتماعا خاصا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء ولمدة يومين حول سبل مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الإرهاب.

وتم توجيه الدعوة لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع، فضلا عن حوالي 450 خبيرا يمثلون كافة المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وذلك من أجل استعراض التهديدات المصاحبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت لأغراض الإرهاب، وتبادل الرؤى والدروس المستفادة بشأن الجهود الحكومية المبذولة من أجل التصدي للرسائل المسمومة التي يبثها الإرهاب عبر الإنترنت، إضافة إلى الدور الذي يتعين أن يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات ذات الصلة، وسبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وكانت مصر قد حددت منذ بدء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الأولويات الخاصة بسبل مكافحة الإرهاب والتي تضمنت ضرورة تناول الأبعاد الموضوعية والعملية لمسألة منع وتجنب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الإرهاب.

كما تم دعوة الأزهر الشريف للاشتراك في الاجتماع تأكيدا على دوره الهام والحيوي كمنارة عالمية لإعلاء صحيح الإسلام وأحكامه، حيث سيشارك ممثلان عن الأزهر الشريف كمتحدثين رئيسيين في الاجتماع لاستعراض وشرح رؤية الأزهر إزاء هذا الموضوع، والدور الهام الذي يقوم به في مصر وخارجها بالتعاون مع الدول الأخرى للتصدي لرسائل الإرهاب، وتفنيد أكاذيبه وتفسيراته المغلوطة.

جدير بالذكر أن السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يترأس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن منذ بدء عضوية مصر في المجلس في يناير 2016، حيث تتناول اللجنة كافة الجوانب ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الموضوع استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب، فضلا عن سبل مكافحة تمويل الإرهاب، والذي ستعقد اللجنة اجتماعا خاصا بشأنه في منتصف شهر ديسمبر 2016.

أ ش أ