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الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في حلب

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الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في حلب الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في حلب

الأمم المتحدة

طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين المجتمع الدولي التدخل الفوري قبل أن تتحول الأحياء الشرقية بمدينة حلب السورية إلى مقبرة كبيرة.

ونوه أوبراين ـ وفقا لقناة “سكاي نيوز” عربية الفضائية مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في حلب، إلى عدم وجود أي مستشفى داخل إطار الخدمة في الأحياء الشرقية بالمدينة حلب بعد تعرض كل المستشفيات للقصف مرات عدة.

وأشار إلى أن وجود مخاوف جدية من تعرض فارين مدنيين للأذى بعد دخولهم مناطق خاضعة لسيطرة النظام غربي حلب، منبها إلى أن القصف لم يكن مقصورا على شرقي حلب بل شمل أيضا مدنيين غربي المدينة.

وأوضح المسئول الأممي أن هناك عشرات الآلاف يعانون الحصار في مناطق أخرى من سوريا، ويتساءلون إن كان دورهم سيأتي لاحقا بعد حلب.

أ ش أ

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