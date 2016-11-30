4 أشياء لا تغفلي عن تنظيفها في المطبخ

تهتمّ الكثيرات بتنظيف الأدوات الأساسية في المطبخ، وتغفل عن بعض التفاصيل الواجب العناية بها منعًا من تراكم الجراثيم، وهي:

| مئزرة المطبخ: هي تلتقط الجراثيم، وتستوجب الغسل بـالغسالة مرّة في الأسبوع.

| قفّازات المطبخ: ينصح بتجنب ارتداء القفازات، أثناء الطهي. ولكن، عند الاضطرار إلى ذلك، يجب تعقيمها جيّدًا لضمان عدم انتقال الأوساخ إلى الطعام، وذلك من خلال نقعها بوعاء مملوء بالماء المضاف إليه بضع قطرات من سائل الجلي لحوالي نصف ساعة، ثمّ غسلها بالماء.

| ألواح التقطيع الخشب: يجب تغيير ألواح التقطيع الخشب، بانتظام، لأنها يمكن أن تؤوي الجراثيم الضارّة، مع الحرص على مسح سطح هذه الألواح بـالخلّ الأبيض لتعقيمها، فضلًا عن القليل من الليمون الحامض لمدّها برائحة منعشة.

| سلّة القمامة: يجب تنظيف داخل سلّة القمامة المنزلية، بعد إزالة الكيس منها، وذلك للتخلّص من بقايا الطعام والروائح الكريهة المنبعثة منها. ويتمّ العناية بسلّة القمامة من خلال مسح قاع السلّة بقطعة من القماش، مبلّلة بالخل الأبيض، ثمّ شطفها بالماء وتهوئتها من فترة لأخرى. ويفضّل توزيع أوراق الجرائد قي قاع السلةّ، لضمان عدم تسرّب السوائل إليها.