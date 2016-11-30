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أمطار غزيرة بالإسكندرية واستمرار حركة الملاحة

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أمطار غزيرة بالإسكندرية واستمرار حركة الملاحة أمطار غزيرة بالإسكندرية واستمرار حركة الملاحة

أرشيفية

تعرضت بعض المناطق بالإسكندرية والساحل الشمالي الغربي، مساء اليوم، الأربعاء، لأمطار غزيرة أثرت علي حركة سير المشاة والسيارات بينما استمرت الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها علي أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

واستعدت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية، لسقوط الأمطار التي لم تتراكم رغم سقوطها ودفعت هيئة الصرف الصحي بسيارات بمناطق متفرقة لتصريف المياه.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

أ ش أ

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