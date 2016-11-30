الإمارات تعرب عن قلقها إزاء نقل إيران أسلحة للحوثيين في اليمن

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ تجاه " التقارير الواردة " التي تفيد باستمرار نقل إيران شحنات الأسلحة الى ميلشيا الحوثي في اليمن..داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة إيران الامتثال لالتزاماتها بقرارات المجلس ذات الصلة المعنية بمسألة حظر توريد وتصدير الأسلحة من قبل إيران.

وأكدت السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان لها اليوم .. أن هذا التصرف يشكل انتهاكا صارخا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي 2216 (2015) و2231 (2015).. معربة عن قلق الدولة البالغ تجاه هذا التصرف الإيراني.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمطالبة إيران الامتثال لالتزاماتها مشيرة إلى أن الشحنات الإيرانية المذكورة هي دليل آخر على السياسة الإيرانية التوسعية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والرامية إلى تأجيج الصراع وتعريض حياة المدنيين في اليمن والدول المجاورة له للخطر".

وجدد البيان موقف الدولة المعتبر أن شحنات الأسلحة الإيرانية تسهم في تقويض العمل الهام الذي يقوم به إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن والرامي إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه بجانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونوهت بأن دولة الإمارات تشارك المبعوث الخاص لليمن مشاعر القلق التي أعرب عنها يوم أمس بشأن إعلان الحوثيين بشكل أحادي تشكيل حكومة وهو الأمر الذي اعتبرته دليلا جديدا على أن استمرار شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يشكل عاملا أساسيا في إطالة أمد الصراع في هذا البلد.