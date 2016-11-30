"إنطلاق" معرض أثاث "صنع في دمياط" بأرض المعارض في "القاهرة" ...

سمر العشري

إنطلاق معرض أثاث "صنع في دمياط" والمقام في المبني الدائم للصندوق الاجتماعي للتنمية أرض المعارض بالقاهرة يوم الخميس ١ ديسمبر لمدة إسبوعين .

حيث تم فرش المعرض بالأثاث الدمياطي الراقي والمتميز ، والذي يشارك فيه 114 عارضًا على مرحلتين كل مرحلة تضم 57 عارضًا .

يأتي ذلك استكمالا للخطوات الهامة والجادة التي قام بها المحافظ في إطار دعم صغار صناع الاثاث بدمياط وفتح مجالات جديدة لتسويق منتجاتهم وتحريك حالة الركود التي يعاني منها بعض الصناع .

حيث تم إقامة معارض للاثاث بمحافظتي المنيا وسوهاج، والتي استمرت حتى وقت قريب وحققت حجم مبيعات يقدر بـ 15 مليون جنيه وسيتم قريبا استكمال اقامة المعارض في عدد آخر من محافظات الصعيد هذا إلى جانب فرش حي الاسمرات بالأثاث الدمياطي والتي بلغت قيمة التعاقدات 180 مليون جنيه للمشاركين من صناع الاثاث بدمياط لتسهم هذه الجهود في احداث طفرة كبيرة في تسويق منتجات الاثاث الدمياطي .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads