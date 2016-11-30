حظك اليوم برج القوس الأربعاء 30 /11 /2016.. شخص ما يحاول إفساد علاقتك بالحبيب

واحداً من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور وسرعة الانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج القوس الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

تحتاج إلى تقييم جهودك السابقة وخبراتك السابقة، لتحدد ما يجب تغييره، ولا تفكر فى إنجاز مهام جديدة قبل أن تتأكد من إنجاز مهامك السابقة على الوجه الأكمل، وينصحك الفلك بتغيير مسار أساليب تنفيذك للأفكار فى الفترة القادمة.

على الصعيد العاطفى..

توتر فى علاقتك بشريك حياتك، بسبب محاولة شخص ما التدخل فى علاقتكما و إفسادها، لا تدع لأحد الفرصة ليقضى على علاقتك بالحبيب، وعليك باتخاذ قرارات حاسمة مع أى شخص لا تعنيه حياتك الشخصية.

على الصعيد الصحى

لم تعد قادراً على إخفاء المشاكل الصحية التى أزعجتك فى الفترة الماضية، فأعراض الإرهاق الشديد تظهر عليك اليوم وتحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب و قسط كبير من الراحة حتى تتعافى سريعاً.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن تكون هذه الفترة هى الوقت الأمثل ليتخلص مولود القوس من جميع العلاقات القديمة التى سبب له إزعاجاً كبيراً وأثرت على حالته النفسية والصحية، ونهج طريق جديد فى حياته قائم على الفكر البسيط غير المعقد.