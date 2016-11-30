رئيس الوزراء يؤكد لأهالي النوبة على حقهم في تملك واستثمار أراضي «خور قندي»

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء, مع وفد من أهالي النوبة والنائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان, وذلك للاستمتاع الى مطالبهم والتأكيد علي الاولوية التي منحتها الدولة لاهالي النوبة في تملك الاراضي والاستثمار في أراضى منطقة “خور قندى” .

وكان المهندس شريف اسماعيل, قد أكد علي اهتمام الدولة بتلبية مطالب أهالى النوبة, وتكثيف المتابعة من الجهات المعنية للاسراع فى تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى النوبة, مشددا على أنه سيتم اعطاء الأولوية المطلقة لأهالى النوبة في أراضى منطقة “خور قندى” سواء كانت ضمن الاراضى المخصصة لشركة الريف المصرى الجديد الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان أو خارجها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم فى الوقت الحالى استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة, الأمر الذى يستلزم توفير تمويل إضافى بمبلغ 270 مليون جنيه خلال هذا العام المالى, وهو ما يأتى تنفيذا لما نص عليه الدستور فى مادته رقم 236, والتى تشير إلى أن تقوم الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية, وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة من هذه المشروعات القومية