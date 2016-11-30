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جنايات دمنهور تقضى بحبس 13 إخوانيا لمدة عام و25 غيابيا 3 سنوات

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جنايات دمنهور تقضى بحبس 13 إخوانيا لمدة عام و25 غيابيا 3 سنوات جنايات دمنهور تقضى بحبس 13 إخوانيا لمدة عام و25 غيابيا 3 سنوات

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قضت قبل قليل، محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى وعضوية المستشارين أشرف ويصة وهشام الشريف وحضور باسم عبد الغنى وكيل النائب العام وأمانة سر أحمد محمود إبراهيم، بحبس 13 إخوانيا لمدة عام وحبس 25 آخرين غيابيا لمدة 3 سنوات لقيامهم  بحوش عيسى فى القضية رقم 7665 لسنة 2015 جنايات حوش عيسى والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 جنايات كلى وسط دمنهور، بتهم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية والتظاهر دون تصريح وإحراز زجاجات مولتوف.

 


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