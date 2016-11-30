الخدمات الأرضية تشارك في مؤتمر «الأياتا» بكوبنهاجن‎

شاركت مصر للطيران للخدمات الأرضية في فعاليات مؤتمر الاتحــاد الدولي للـنقل الـجوي (الأيـاتـا) للخدمات الأرضية والذى يعقد حاليا في مدينة كوبنهاجن، في إطار حرصها الكامل على متابعة كل ماهو جديد في مجال صناعة النقل الجوي.

وصرح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة مُشارك دائم في هذا المؤتمر والذى يعقد كل عامين لما له من أهمية في مجال الخدمات الأرضية بعالم صناعة النقل الجوى، حيث يتواجد بالمؤتمر أكثر من 700 خبير ومشارك من المتخصصين في المجال، مما يسمح بتبادل آخر المستجدات في هذا المجال سريع القفزات في تطوره.

وصرح أحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بأن وفد الشركة المشارك في المؤتمر قد عقد لقاءات مع العديد من ممثلي شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية ووكلاء الخدمة لمناقشة كل ما يُستجد في مجال الخدمة الأرضية وعقود المناولة، مضيفا أن المؤتمر كان أيضا فرصة تسويقية كبيرة للشركة حيث اجتمع وفد مصر للطيران بشركات الطيران المتعاقد معها، وتم مناقشة اقتراحاتهم ومشاكلهم وكيفية حلها بما يحافظ على ولائهم للشركة.

وكانت شركة الخدمات الأرضية قد حققت نسبة غير مسبوقة فى إنتظام التشغيل والذى بلغ حوالى 98% وتم تنفيذ هيكل لقطاع التشغيل سيتم اعتماده قريبا.

وستصل إلى الشركة معدات جديدة خلال شهري يناير ومارس القادمين من بينها 8 تكييفات تخدم العمل لخدمة الطائرات و30 سلم لخدمة الطائرات و 25 سير حقائب ووحدة إير ستارتر و13 عربة بيك أب بإجمالى 3 ملايين دولار، فى إطار خطة لمدة 3 سنوات لتنفيذ إحلال كامل لكل معدات الشركة