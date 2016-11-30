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بوتين يعين وزيرًا جديدًا للتنمية الاقتصادية

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بوتين يعين وزيرًا جديدًا للتنمية الاقتصادية بوتين يعين وزيرًا جديدًا للتنمية الاقتصادية

فلاديمير بوتين

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ‘الأربعاء”، مكسيم أوريشكين، في منصب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.

وقال أوريشكين – في لقاء مع الرئيس الروسي، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” – إن “المهمة الرئيسة لوزارة التنمية الاقتصادية للعام 2017، هي إعداد التدابير الأساسية لتسريع النمو الاقتصادي”، مضيفًا أن “معدل النمو لا يكفي؛ وبالتالي فإن المهمة الرئيسة للسنة القادمة هي إعداد التدابير الأساسية التي من شأنها إزالة العقبات الهيكلية لنمو الاقتصاد الروسي”.

وكان مكسيم أوريشكين قد شغل منصب نائب وزير المالية، وعين في منصب وزير التنمية الاقتصادية، بعدما جرى توقيف ألكسي أوليوكاييف الذي كان يشغل هذا المنصب، للاشتباه في تلقيه رشوة قيمتها مليوني دولار في إطار ملف نفطي.

أ ش أ

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