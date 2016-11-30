عبدالمحسن النمر: لن أشارك في أعمال سعودية

أعلن الفنان عبدالمحسن النمر أنه سيحضر فعاليات مهرجان دبي السينمائي في التاسع من ديسمبر المقبل، وأنه سيشارك بفيلم روائي قصير في المهرجان.

وأوضح أنه انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في بطولة المسلسل البدوي "العقاب والعفراء" أمام الفنانة السورية نسرين طافش وباقة من نجوم الأردن، مثل عبير عيسى وجميل عواد وجولييت عواد؛ والعمل من تأليف وسيناريو وحوار نور عوض الدعجة، ومن إخراج رولا حجي.

وأكد النمر أنه بصدد الاتفاق على المشاركة في بطولة عدد من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية، التي عرضت عليه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنّه لم يتفق حتى الآن على المشاركة في أيّ عمل سعودي.